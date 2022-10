Sacchi consiglia il Milan: “Devono farlo all’avversario!”

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport all’interno della quale ha parlato anche del match tra Empoli e Milan. Le sue parole.

“Il Milan deve entrare in campo più grintoso, più determinato. I ragazzi di Pioli, fin dall’inizio, devono aggredire. “Siamo qui per vincere!”, ecco il messaggio che devono mandare all’avversario. Invece, se giochi in modo blando, gli altri prendono coraggio e possono metterti in crisi come ha fatto l’Empoli. I toscani, per come hanno condotto la partita, avrebbero probabilmente meritato il pareggio“.

Empoli Milan Sacchi

“Difficoltà in difesa? Verissimo, va anche detto che c’erano tanti assenti. Però hanno sofferto. E poi ci sono infortuni che forse hanno scombinato un po’ i piani. Fatto sta che la partita è stata in equilibrio”.

Il Milan esce da Empoli con una partita che si era complicata al 92′ ribaltando il risultato e portando co sé a Milano tre punti pesantissimi. Una forza del gruppo incredibile, coesa da Pioli e che lo scorso anno ha portato allo scudetto dopo 11 anni.