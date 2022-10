“Spero di recuperarli in settimana”, l’annuncio di Pioli nel post partita!

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona per 2-1. Le parole del mister rossonero:

Sulla gara: “Mi piace quello che dicono i miei giocatori (riferendosi alle parole di Tonali, ndr). Sappiamo che dobbiamo vincere più partite possibili per vincere ancora il campionato. Abbiamo avuto un buon approccio al match oggi, poi ci siamo disuniti e abbiamo lasciato spazi al Verona. Abbiamo delle giocate individuali e giocatori che ci permettono di trovare la giocata vincente come è successo tra Rebic e Tonali.

Sul ruolo di Theo Hernandez: “Alterniamo le posizioni per avere più giocate in mezzo al campo e avere più uno contro uno con Leao. Oggi Faraoni ha marcato molto Theo”.

Sui prossimi obiettivi: “Vogliamo migliorare ancora il nostro bottino di vittorie che nel 2022 ci ha visto protagonisti in Europa, giocheremo sabato e abbiamo una settimana di tempo per prepararci, poi avremo 7 partite in 20 giorni. Sicuramente è stata una vittoria giusta nel momento giusto”.

Adli

Su Adli e Thiaw: “Per Adli non è stata una partita semplice perché il Verona marca in tutte le zone del campo, ma ha avuto delle buone giocate. Thiaw, Vranck, Dest sono arrivati neanche due mesi fa e necessitano di tempo. Hanno grande potenziale e vengono da ambienti diversi. Thiaw ha fatto due grandi interventi. Origi mi è piaciuto, sta bene. Si è liberato da un infortunio che si portava avanti da tempo che non lo rendeva libero. Adesso avrò due centravanti che potrò alternare, dovrò recuperare anche Messias, Maignan, De Ketelaere, Kjaer, spero in settimana”.