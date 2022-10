Superlega, annuncio ufficiale del CEO: “Ecco quando si giocherà”

Un’idea nata male, apparentemente naufragata in poche ore ma mai del tutto defunta. La Superlega bussa ancora alla porta degli appassionati di calcio e non solo, e lo fa tramite il suo nuovo CEO.

A El Larguero, infatti, ha parlato Bernd Reichart, nominato nelle scorse ore. Di seguito quanto evidenziato nella sua lunga intervista:

“C’è dialogo con la UEFA. Superlega sarà meritocratica”

“Superlega? È ancora un percorso lungo, ma abbiamo l’umiltà di intraprenderlo con calma, ma senza interruzioni. Oggi è stato un giorno importante: abbiamo comunicato chiaramente le nostre intenzioni, invitando il calcio europeo ad un dialogo, le cui porte sono aperte. Ci fa piacere.

Nel dialogo rientra anche la UEFA? Per certi versi si può dire che si sia mossa più nelle ultime 12 ore che nei precedenti 18 mesi. Ad alcuni giornalisti hanno risposto di essere aperti a questa possibilità. Il mondo del calcio ha bisogno di riforme, non si può più proseguire nel modo in cui è strutturato ora.

FOTO: Getty – Superlega

Meritocrazia? Vogliamo creare un sistema che consenta ai club di crescere attraverso il merito sportivo. con il quale si può aspirare a qualunque cosa. Non sarà una competizione chiusa, senz’altro si fonderà sulla meritocrazia. Al momento non contempliamo il concetto di un posto fisso, ma ad oggi non abbiamo ancora un formato definitivo.

Date Non vogliamo dare scadenze al dialogo. Quando avremo certezze dal tribunale capiremo meglio, ma in ogni caso è difficile ipotizzare una partenza prima del 2024/2025“.

“La nuova Champions League è sbagliata”

“Nuova Champions? Va nella direzione sbagliata, ci sono più partite nella fase a gironi e club che non si affronteranno mai fra di loro. La parte importante inizierà a marzo con gli ottavi, sarà difficile seguirla con passione. È importante far affezionare i giovani ai match in diretta e con maggiore appeal. Real Madrid-Barcellona quattro o cinque volte all’anno crea più interesse.

Superlega in settimana? Non vogliamo pregiudicare i campionati o il calendario, però sì, andrà giocata in settimana. C’è qualcuno che dice che la Superlega è morta, ma quando ripeti tante volte le cose iniziano poi a crearsi sospetti. In Europa ci sono dei club che hanno le stesse idee di Juventus, Real Madrid e Barcellona e ora hanno la possibilità di far valere ciò che pensano“.