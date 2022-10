Tegola per il Milan, comunicato l’esito degli esami di Saelemaekers: i tempi di recupero

Il Milan ha pubblicato un comunicato ufficiale sull’infortunio di Alexis Saelemaekers rimediato ieri sera durante Empoli-Milan:

”Alexis Saelemaekers durante la partita di Empoli ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo”.

Come riporta Sky Sport il giocatore belga ha rimediato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Previste terapie conservative per il giocatore che sarà out dalle 6 alle 8 settimane e tornerà in campo soltanto a gennaio.

Saelemaekers tegola Milan

Si allunga sempre di più la lista infortunati del Milan che sale a 9 giocatori con molti che rivedranno il campo dopo gennaio.

Tra questi oltre Saelemaekers anche Alessandro Florenzi e Theo Hernandez ancora in dubbio.

Mister Pioli si ritrova in una situazione difficile per il match di mercoledì contro il Chelsea avendo ancora Junior Messias in dubbio, possibile ritorno per lui o proprio contro la squadra londinese o direttamente per la partita di Serie A contro la Juventus.

Giacomo Pio Impastato