Tonali duro: “Non abbiamo giocato da Milan”

Da poco è terminato il match di Champions League tra Chelsea e Milan in quel di Stamford Bridge, partita praticamente a senso unico con i Bleus padroni del gioco praticamente per tutta la partita.

Questa sconfitta sicuramente aprirà molti dibattiti, ma non deve sicuramente demoralizzare i rossoneri che avranno subito la possibilità di rialzarsi nel match di sabato contro la Juventus.

Una delle figure più importanti nello spogliatoio milanista è Sandro Tonali, che è stato intervistato da Alessia Tarquinio nel post patita di Amazon Prime:

Tonali Chelsea Milan

Sandro ha analizzato la prestazione del suo Milan in modo molto duro:

“Difficile prendere un episodio della partita, va presa tutta e analizzata. Questa sera non abbiamo giocato da Milan. Dobbiamo prendere questa partita come esempio per molte altre. Siamo partiti con una marcia in meno e questo poi lo si è sentito nel corso della partita.”

Testa ora ai prossimi impegni che richiederanno massimo impegno e soprattutto che richiederanno il vero Milan che stasera è mancato a Londra.

Andrea Mariotti