Tonali suona la carica: “Succederà contro il Salisburgo!”

Anche questa sera è stato uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. Sandro Tonali è sempre più un leader di questo Milan.

Nella netta vittoria per 4-0 contro la Dinamo Zagabria, il numero 8 rossonero ha messo in campo una prestazione di grande solidità e qualità, oltre a procurarsi anche il rigore per il 3-0 di Giroud.

Tonali: “Volevamo solo vincere”

Nel postpartita Tonali è intervenuto ai microfoni di Milan TV, commentando così la vittoria:

Sulla partita contro la Dinamo Zagabria:

“Avevamo preparato la sfida in un solo modo, e cioè quello per vincere. Non c’erano alternativa. Sapevamo che il campo era difficile ma con un clima bellissimo per giocare una partita. Era normalissimo, abbiamo cambiato e ci siamo resi conto che dovevamo tenere palla, vincere la partita e far gol il prima possibile“.

Sulla forza del Milan:

“Sappiamo di essere forti. Avevamo già battuto la Dinamo all’andata e li conoscevamo molto bene. Quando hai un solo obiettivo per una partita è difficile pensare solo a quello. Da grande squadra abbiamo fatto tutto bene dai primi minuti. Bisogna continuare così”.

Sul premio di miglior giocatore:

“Sono orgoglioso e felice di questo premio. Bisogna far si che riusciamo a giocare tutte la partite con questa cattiveria a questa voglia di vincere. Oggi potevamo fare più gol ma è stata una prestazione positiva da parte di tutti”.

Sulla prossima sfida con il Salisburgo:

“Non sarà semplicissimo, ma dobbiamo giocare per vincere. Questa è l’unica cosa che vogliamo fare. È una partita durissima, abbiamo la fortuna di giocare a San Siro e con l’aiuto dei nostri tifosi bisogna portarla dalla nostra parte”.