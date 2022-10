Torino-Milan, Pioli ha deciso: la scelta su De Ketelaere ￼

Il Milan scende di nuovo in campo dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria e affronta il Torino, prima della decisiva gara di Champions contro il Salisburgo per la qualificazione agli ottavi della prestigiosa coppa dalla grandi orecchie.

Come riporta il Corriere dello Sport, Stefano Pioli ha solamente un dubbio di formazione riguardante la trequarti: Brahim Diaz o Charles De Ketelaere?

Brahim Diaz Torino Milan

Lo spagnolo nella ultime uscite è apparso brillante ed energico, ed è in un momento di grande forma, mentre il belga cerca il gol per sbloccare. L’allenatore rossonero prenderà la decisione in mattina ma le quotazioni dell’ex Real Madrid sono in rialzo e sarà molto probabilmente lui ad agire dietro a Origi. Trequarti completata dal solito Leao sulla sinistra e da Messias sulla destra.

Torino-Milan, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.