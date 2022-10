Ultim’ora, l’ex Milan annuncia l’addio al calcio!

All’improvviso, Gonzalo Higuain ha annunciato in conferenza stampa il suo addio al calcio giocato: “Ho processato, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione. è il giorno di dir addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto, sono un privilegiato per averlo visto nei momenti buoni e meno buoni. tutto ha cominciato quando ero piccolo, nel mio barrio, nell’Atletico Palermo. Ho passato un’infanzia meravigliosa”, ha affermato il Pipita che nella MLS 2022 ha totalizzato ben 14 reti e 3 assist in 26 partite.

Il giocatore argentino, oltre alla sua importante avventura al Real Madrid, ha figurato in ben 3 squadre italiane: in ordine Napoli, Juventus e Milan con le quali ha realizzato 125 gol e 27 assist in 224 gare di Serie A. Un bottino importante, considerando che appartiene a lui (e ad Immobile, ndr) il record di gol in un campionato italiano, ben 36 con la maglia del Napoli nella stagione 2015/16.

Higuain

Una (dis)avventura invece quella trascorsa in rossonero: arrivato nel 2018 dopo lo sbarco a Milano di Elliott e della nuova coppia di dirigenti Leonardo e Maldini, Gonzalo fu acquistato come il grande bomber che a Milanello non si vedeva da anni. Dopo solo qualche mese e 8 gol segnati, l’umore del Pipita cambiò del tutto. Poi la rottura definitiva che lo porto a prendere una scelta: dire addio al Milan. La sua storia continuò al Chelsea, ma anche qui non fu felice. Poi di nuovo Juventus e infine Inter Miami, dove concluderà per sempre la sua carriera nel calcio.