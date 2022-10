Sei qui: Home » Copertina » UFFICIALE- C’è la firma per il rinnovo di Pioli: i dettagli del contratto!

La notizia era nell’aria ormai da giorni e finalmente sembra che ora non ci siano più dubbi, il matrimonio tra Stefano Pioli e il Milan sembra ufficialmente destinato a continuare.

Il tecnico emiliano e il club di Via Aldo Rossi continueranno insieme, e lo faranno fino al 2025 le parti infatti hanno deciso di rinnovare l’accordo che sarebbe scaduto in origine nel 2023 ma che ora sarà rinnovato per altri due anni.

Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del Milan che ha confermato il rinnovo con l’attuale allenatore.

Pioli Milan Rinnovo

Pioli è arrivato al Milan nel 2019 e da quel momento è riconosciuto come uno dei migliori allenatori di tutti i tempi per il Milan, tantoché ha portato i rossoneri a conquistare il diciannovesimo scudetto della storia.

Invano quindi l’interesse della Juve che stava pensando all’attuale tecnico del Milan per sostituire Massimiliano Allegri.

Ora testa alla partita di mercoledì sera contro il Salisburgo che saprà dirci il futuro dei rossoneri in Champions League, con il passaggio, o meno, del girone.

Andrea Mariotti