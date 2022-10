Verona-Milan, Pioli spiazza tutti: sorpresa a centrocampo!

Alla ricerca dei 3 punti per far sì che la discussa sconfitta contro il Chelsea resti solo un ricordo, il Milan scenderà in campo questa sera nel match contro il Verona.

Per la sfida valevole per il 10° turno di campionato, reduci dalla prova di forza contro la Juventus nello scorso weekend, i rossoneri potranno affidarsi al sostegno dei loro tifosi, in un Bentegodi colmo di sostenitori da ambo le parti.

Quello di stasera sarà inoltre il debutto in panchina di mister Bocchetti, consapevole che la sua squadra, dopo un periodo altalenante, può solo puntare alla vittoria per cercare un po’ di stabilità.

Milan Juventus Serie A

DUBBIO DI FORMAZIONE PER PIOLI

Con l’obiettivo del 3° successo di fila in Serie A in questa stagione, Stefano Pioli potrebbe schierare in campo la stessa formazione vista con gli inglesi in Champions League, che ha convinto pienamente il tecnico per la prestazione fatta.

L’unico ballottaggio, stando a quanto riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport sul suo profilo Twitter, riguarderebbe il centrocampo, dove Krunic e Adli si contendono una maglia da titolare.

Per il calciatore francese, inoltre, questo sarebbe a tutti gli effetti un esordio dal 1′.

Gabriella Ricci