Verona-Milan, dubbi di formazione per Pioli: aperti due ballottaggi

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan scenderà in campo contro l’Hellas Verona del neo allenatore Salvatore Bocchetti. I rossoneri andranno alla ricerca dei tre punti per dimenticare il risultato maturato in Champions League contro il Chelsea di Potter.

Mister Stefano Pioli sta studiando la formazione per la sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport, il tecnico parmense potrebbe confermare lo stesso undici titolare sceso in campo contro la compagine inglese.

Olivier Giroud Verona Milan

Nonostante questo sarebbero in piedi due ballottaggi in vista di Verona-Milan. Sulla trequarti campo infatti si giocano una maglia da titolare Rade Krunic e Junior Messias, mentre l’altro dubbio riguarderebbe il centravanti. Ante Rebic insidia Olivier Giroud per l’attacco, il francese sembrerebbe ancora favorito.

L’ex Arsenal in questa parte iniziale di stagione è stato spesso costretto ad effettuare degli straordinari. Non è da escludere quindi che Pioli possa concedergli una giornata di riposo.