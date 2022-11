Milan, senti Borghi: “Ha bisogno di tempo, come Tonali e Leao”

Stefano Borghi, giornalista sportivo per DAZN, ha parlato del Milan e in particolare dell’acquisto (finora oggetto misterioso) di Charles de Ketelaere. Il telecronista ha difeso l’operato di Maldini e Massara, paragonando l’acquisto del fantasista belga a quelli di Leao e Tonali, protagonisti nella passata stagione, della conquista del diciannovesimo scudetto rossonero. Il portoghese tra le altre cose si è anche reso protagonista con il suo Portogallo di un gol in questo mondiale in Qatar.

Borghi chiede tempo ai tifosi del Milan, “De Ketelaere ha bisogno di tempo come ne hanno avuto anche altri mebri della rosa del Milan”

Le parole

“Investire su Ziyech piuttosto che De Ketelaere in estate? Dobbiamo aspettare, fidati. De Ketelaere col Belgio è entrato e non ha dato molto. Sono completamente diversi. L’investimento c’è sempre. C’è sempre questo discorso. Leao secondo questi ragionamenti era da rispedire, Tonali il più lontano possibile. Il calcio poi funziona in un altro modo.

Su Hakim Ziyech: “Ziyech è un giocatore fortissimo: se coinvolto, incide a qualsiasi livello“.