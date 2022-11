Assenza pesante per la Salernitana, un titolare salterà la gara con il Milan

Si chiuderà questa sera con il match tra Juventus e Lazio l’ultimo turno di campionato prima della sosta che farà spazio ai Mondiali, al via il prossimo 20 novembre.

Tra poco meno di un’ora, invece, i rossoneri ospiteranno in casa la Fiorentina, reduce dalla vittoria interna contro il Torino nella sfida infrasettimanale.

Il Milan, che deve ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic – il cui rientro dall’infortunio è fissato per gennaio – arriva invece dal pareggio contro la Cremonese, motivo per cui la vittoria oggi rappresenta l’unico risultato possibile.

In un San Siro sempre stracolmo di tifosi, il tecnico Stefano Pioli affronterà dunque il suo passato, consapevole che, per tenere testa ad un Napoli completamente in fuga, deve schierare in campo la migliore formazione possibile.

Da qualche minuto si è invece concluso uno scoppiettante pomeriggio di Serie A, in cui è andata in scena anche la gara tra Monza e Salernitana.

Grazie alle reti di Carlos Augusto, Mota e Pessina i brianzoli si sono imposti con un secco 3-0, portando a casa 3 punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Già ammonito nel primo tempo per aver protestato dalla panchina, l’attaccante Antonio Candreva ha poi lasciato in dieci la Salernitana a causa di un’espulsione che gli costerà anche la presenza nella prima di campionato dopo la sosta.

Il prossimo 4 gennaio, infatti, si giocherà proprio la sfida tra il club campano e il Milan.

Gabriella Ricci