Borghi sul giocatore del Milan: “È un lusso importante”

Nel corso della trasmissione Night Cup, in onda sul canale YouTube di DAZN, Stefano Borghi ha parlato di Rafael Leao e dell’importanza che ricopre all’interno della nazionale portoghese.

L’attaccante del Milan, nelle prime due gare dei Mondiali, disputate contro Ghana ed Uruguay, è subentrato nella ripresa. Nella sfida contro la compagine africana ha anche trovato la rete del momentaneo 3-1. Il telecronista ha sottolineato proprio l’importanza del giocatore a gara in corso.

Stefano Borghi Leao

Borghi: “Leao un lusso”

Queste parole di Stefano Borghi su Leao:

“Leao nel Milan gioca sempre tutte le partite, mentre nel Portogallo avere uno come Leao come titolare dell’ultima mezz’ora è un lusso importante, un’arma decisiva da sfruttare a gara in corso”.

Chance da titolare?

Leao si sta confermando a buoni livelli anche su un palcoscenico importante come quello del Mondiale. Il Portogallo è aritmeticamente qualificato agli ottavi di finale, chissà se nell’ultima sfida del girone, contro la Corea del Sud, avrà l’opportunità di scendere in campo dal primo minuto.