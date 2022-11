Il futuro di Brahim Diaz tra Real Madrid e Milan: la cifra necessaria per il riscatto

Il futuro di Brahim Diaz con la maglia rossonera è ancora tutto da decifrare.

Il futuro del fantasista spagnolo, infatti, a fine stagione non sarà unicamente deciso dal Milan ma anche dal Real Madrid. Nell’estate 2021, al termine di un’ottima prima stagione a Milano (39 presenze condite da 7 gol e 4 assist) Paolo Maldini decise di rinnovare il prestito del giocatore per due ulteriori stagioni con un’opzione di riscatto fissata a 22 milioni di euro. Non tutti sanno però che il Real Madrid ha un diritto di ricompra fissato a 26 milioni di euro che complica e non poco il futuro dello spagnolo nella rosa del Milan.

Brahim Diaz Milan Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN, IL REAL MADRID RIMANE ALLA FINESTRA PER BRAHIM

Ancelotti, tecnico dei blancos, è un grande estimatore del giocatore e, secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere del tutto la possibilità che faccia esercitare alla società l’opzione di ricompra nonostante la grande abbondanza nel reparto offensivo presente all’interno della sua squadra.

Brahim Diaz ha iniziato questa stagione con l’etichetta di sostituto di De Ketelaere (il grande acquisto della sessione estiva rossonera) ma, a suon di ottime prestazioni si è guadagnato il posto da titolare. Si attendono ulteriori aggiornamenti, il giocatore è comunque molto felice a Milano.