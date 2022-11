Calciomercato Milan, due rossoneri vicini alla cessione: le ultime!

Con il Mondiale in corso e diversi rossoneri in Qatar con le rispettive nazionali, nei dintorni di Milanello si ricaricano le pile in vista del rientro in campo a gennaio.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera è a lavoro per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli, ma anche provare cedere chi non è entrato a pieno regime nelle rotazioni del tecnico.

Due giocatori in particolare potrebbero salutare i rossoneri e si tratta di Adli e Bakayoko, seppur ci siano differenze tra i due.

Milan, Adli in prestito a gennaio?

Getty Images, Adli, Milan, calciomercato

Per quanto riguarda Yacine Adli si starebbe pensando di farlo partire in prestito nella finestra del mercato invernale.

Arrivato quest’estate dal Bordeaux, il giovane fantasista francese, con origini algerine, non ha avuto molto spazio, complice un campionato nuovo e ben diverso da quello francese.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero farlo partire seriamente a gennaio, chiaramente in prestito.

C’è da capire, però, se il giocatore sia d’accordo o meno a partire e andare a farsi le ossa altrove. Il Milan ha puntato forte su di lui, acquistandolo per ben 10 milioni, ma il ragazzo ha bisogno di giocare e altrove potrebbe farlo con molta più continuità.

Milan, Bakayoko ai saluti

Getty Images, Milan, Bakayoko, calciomercato

Diverso è il discorso riguardante Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista non ha mai giocato quest’anno e sembra che sia ai margini del progetto tecnico.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando di lasciarlo andare già a gennaio.

“Al secondo dei due anni di prestito concordati con il Chelsea nel 2021, rimane in uscita“, scrive la rosea.