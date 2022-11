Sei qui: Home » News » Calciomercato Milan, concorrenza in vista: il top club punta il difensore

Nella giornata di ieri, intervenuto all’ANSA, il direttore sportivo dello Spezia Eduardo Macia ha commentato il calciomercato del club, parlando anche della situazione del giovane Kiwior.

Il difensore classe 2000 è stato infatti recentemente accostato sia alla Juventus sia al Milan, anche se la sua valutazione è di fatto molto alta.

Macia ha voluto prontamente smentire le voci, affermando di non aver né incontrato né sentito le dirigenze di nessun club: “Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno“.

Maldini Massara Calciomercato Milan

L’Atletico Madrid piomba su Kiwior

Dopo la smentita del ds dello Spezia, è emersa però la notizia dell’interessamento di un top club europeo su Kiwior.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, anche l’Atletico Madrid di Simeone si sarebbe inserito nella corsa che porta al difensore.

Le prestazioni con il club ligure, con cui ha un contratto in scadenza a giugno del 2025, hanno permesso al giocatore di mettersi in mostra, guadagando l’attenzione di diverse squadre blasonate.

Gabriella Ricci