Calciomercato Milan, occhi puntati su un gioiello 2004: è considerato il nuovo Leao!

Occhi proiettati al futuro per Maldini e Massara. Sempre a caccia di ghiotte occasioni di mercato, il Milan avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo talento militante nell’Almeria B.

A riportarlo è Tuttomercatoweb. Il giovane si chiama Marciano Sanca, attaccante della Guinea Bissau, considerato dagli addetti ai lavori come il nuovo “Rafael Leao“.

Arrivato in Spagna a gennaio del 2022 dal Leixos, club portoghese, il gioiellino si è messo subito in mostra attirando l’attenzione di diversi club.

Leao Marciano Sanco

Su di lui si sanno pochissime informazioni. Alto 1,80, Marciano Sanca Nasce come punta centrale ma all’occasione può spostarsi sulla fascia. Giocatore dotato di una grande forza fisica e scatto, ricorda proprio Rafa Leao.

Si tratterebbe di un colpo per il futuro, simile all’operazione fatta l’anno scorso dal Milan per Lazetic. Il giocatore inizierebbe con la Primavera, per poi chissà, passare in prima squadra.

Solo adesso infatti il serbo sta iniziando ad essere convocato con continuità in prima squadra, necessario un primo periodo d’ambientamento.