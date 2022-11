Calciomercato Milan, tre giocatori in partenza a gennaio: la situazione

Vendere per comprare, sarà questo il motto di Maldini e Massara per il mercato di gennaio. I rossoneri vogliono rinforzare la rosa ma urge prima piazzare qualche esubero. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sono tre i rossoneri che potrebbero salutare a gennaio il Diavolo, vale a dire Yacine Adli via in prestito o a titolo definitivo, Fodé Ballo-Touré che ha richieste da circa 5 milioni, e Tiemoué Bakayoko che potrebbe rescindere il contratto e che permetterebbe al Milan di allegerire il monte ingaggi.

Milan calciomercato gennaio

Gli obiettivi di mercato

Due i principali nomi per il mercato invernale a casa Milan. Uno andrebbe a rinforzare la trequarti, l’altro il centrocampo. Hakim Ziyech è un calciatore che da tempo piace ai rossoneri che già in estate l’avevano trattato per poi lasciarlo a Londra. La base della trattativa resta sempre un prestito con diritto di riscatto a cifre ancora da discutere. L’altro nome è Hassim Aouar, il centrocampista del Lione è seguito tra le altre anche da Juventus e Roma. Per lui il Lione chiede non meno di 20 milioni di euro.