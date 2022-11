Calciomercato Milan, torna di moda l’idea Ziyech? Le ultime in vista di gennaio

Siamo arrivati alla sosta per il Mondiale in Qatar, protagonista di questo inverno, seppure molto insolito. Al termine della manifestazione, i club dovranno fare i conti con la sessione di calciomercato di gennaio.

Milan, torna di moda Ziyech per gennaio?

Anche in casa Milan, si comincia a parlare di mercato. Stando a quanto riportato da TuttoSport, infatti, i rossoneri a gennaio potrebbero tornare alla carica per Hakim Ziyech, esterno in forza al Chelsea che non sta trovando spazio con Graham Potter.

Hakim Ziyech, Chelsea FC

Dall’arrivo di Potter, il marocchino ha collezionato soltanto 102 minuti, spalmati in 5 presenze (67 minuti contro il Manchester City ai sedicesimi di EFL Cup, 32 minuti in campionato e 3 minuti in Champions League).

I numeri di Ziyech in questa stagione

Tenendo conto di tutte le competizioni, anche con la maglia del Marocco, Ziyech ha totalizzato 0 gol e 0 assist in 11 presenze, sicuramente sotto le aspettative. Rossoneri che, però, prima di tornare in carica per l’esterno marocchino, devono vendere assolutamente qualcuno. Proprio per il mercato in uscita, oggi, si è parlato dei possibili prestiti di Yacine Adli e Marko Lazetic per gennaio.