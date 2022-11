Callegari lancia il Milan: “Al Tottenham manca esperienza in Europa!”

Il tema centrale della giornata di oggi per il Milan di Stefano Pioli è stato senza dubbio il sorteggio di Champions League tenutosi oggi insieme a quelli di Conference ed Europa League.

Dall’urna è uscito per il Milan il Tottenham di Antonio Conte che ritroverà quindi i rossoneri dopo le due stagioni passate all’Inter e le altre passate alla Juve sia da giocatore che da allenatore.

Il sorteggio è stato abbastanza equilibrato con il Milan che, teoricamente, giocherà un doppio scontro abbastanza equilibrato, le opinioni su questo accoppiamento sono state molte e anche Massimo Callegari ha voluto dire la sua.

Milan Tottenham Callegari

Il noto telecronista ha spezzato una lancia a favore dei rossoneri, affermando questo:

“ll Tottenham sta vivendo una stagione di up and down. Sta affrontando al momento anche diversi infortuni: si è fatto male Son, si è fatto male Richarlison ed è appena rientrato Kulusevski. Come tutte le squadre di Conte è una squadra di grande intensità che gioca ad altissimo voltaggio. Vantaggi? A livello internazionale non ha esperienza e abitudine di altri grandi club e un allenatore che al di là del suo incredibile curriculum sente il peso di una Champions in cui non è mai andato oltre i quarti di finale”.

La sfida si preannuncia scoppiettante, ma bisognerà attendere fino al 14 febbraio per vedere il primo scontro tra le due compagini.

Andrea Mariotti