Nuova partnership per Cardinale: investimento da 100 milioni di euro!

Arriva una nuova partnership per il neo presidente rossonero – Gerry Cardinale – che, assieme a volti noti del panorama cinematografico come Ben Affleck e Matt Damon, ha deciso di investire circa 100 milioni di euro in “Artists Equity“.

Si tratta di una nuova casa di produzione cinematografica per cui sono state spese parole da entrambe le parti in questione.

ARTISTS EQUITY: LE PAROLE DEGLI ATTORI

“Artists Equity è stata concepita dalla passione di lunga data di Matt e mia per l’arte della narrazione e il nostro desiderio condiviso di aiutare i creatori a realizzare la loro visione, come abbiamo avuto la fortuna di fare durante le nostre carriere. Il nostro obiettivo con Artists Equity è costruire uno studio incentrato sui creatori in grado di ottimizzare il processo di produzione con la partecipazione condivisa al successo dei progetti. Siamo entusiasti di collaborare con Gerry Cardinale e il team RedBird, che hanno una lunga esperienza nella creazione di importanti attività di piattaforme su larga scala“.

IL COMMENTO DI GERRY CARDINALE

“Ben e Matt sono due degli imprenditori più talentuosi nel settore dell’intrattenimento, e ora anche noi possiamo aggiungerci alla loro lunga lista di successi. La tesi di investimento alla base di Artists Equity è coerente con quella di RedBird nel sostenere fondatori e imprenditori comprovati con capitale basato su soluzioni scalabili a creare piattaforme innovative di monetizzazione della proprietà intellettuale“.