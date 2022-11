Champions, Tonali suona la carica: “Possiamo farcela”, poi il commento sul rinnovo di Bennacer

Nel corso del match preview disponibile su Amazon Prime Video che trasmetterà in esclusiva la partita questa sera Milan-Salisburgo, gara decisiva per il passaggio del turno dei rossoneri, Sandro Tonali ha parlato dell’obiettivo dei rossoneri in Champions, ovvero centrare gli ottavi di finale.

Milan Tonali Champions League ottavi

Le parole di Tonali

“La pressione è giusto che ci sia, ma la paura dobbiamo allontanarla. Sappiamo che loro sono una squadra molto forte con caratteristiche precise”.

Sul Rinnovo di Stefano Pioli: “Gli abbiamo fatto i complimenti stamattina, è importante per noi sapere che lui c’è e che non è in discussione. Avere un punto di riferimento così in panchina è importante per ogni singolo giocatore. Per me lo è stato perché abbiamo fatto un percorso insieme in cui mi ha aiutato e lo ringrazio ancora per questo”.

Su Bennacer: “Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene”.

Sul passaggio del turno: “Perché possiamo farcela? Abbiamo una stagione in più dentro di noi, abbiamo più esperienza in Europa e siamo più maturi. Questo in Europa fa molto. Già quest’anno lo abbiamo percepito dentro il campo“.