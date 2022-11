Belgio, ko inaspettato contro l’Egitto: delusione De Ketelaere

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura del Belgio a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar. I Diavoli Rossi, infatti, hanno perso per 2-1 contro l’Egitto, che non parteciperà alla competizione dopo l’eliminazione ai rigori negli spareggi contro il Senegal.

Come prevedibile, sono gli uomini guidati da Roberto Martinez a fare la partita, ma al 33′ del primo tempo Salah e compagni riescono a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Mostafa Mohammed, che approfitta di un incredibile errore di De Bruyne.

Ad inizio ripresa, dopo soli 40 secondi dal fischio del direttore di gara, l’Egitto si porta addirittura sul 2-0 con il gol di Trezeguet, lanciato da Salah, che imbuca alla destra di Courtois.

L’Egitto stende il Belgio: soltanto panchina per De Ketelaere

De Ketelaere Belgio Egitto

Il Belgio continua a premere sull’acceleratore, ma riesce a trovare la rete soltanto al 75′ con Openda, subentrato a gara in corso, su assist di Carrasco. A nulla serve il forcing finale. Finisce 2-1 per i Faraoni.

Tanta delusione per Charles De Ketelaere che, non solo parte dalla panchina e non scende in campo per nemmeno un minuto, ma addirittura non viene chiamato nemmeno a scaldarsi dal ct della nazionale belga.