De Zerbi “snobba” Pioli: “L’allenatore italiano più bravo è lui”

Roberto De Zerbi ha rilasciato una lunga intervista durante la trasmissione di Sportitalia Sportitaliamercato.

Tante le dichiarazioni rilasciate all’emittente da parte dell’ex allenatore del Sassuolo, ora accasatosi al Brighton, in Premier League, dopo la sfortunata esperienza in Ucraina alla guida dello Shakhtar Donestk.

Tra i tanti argomenti trattati nel corso dell’intervista, spicca l’elogio al tecnico del Napoli Luciano Spalletti, che, finora, ha guidato la squadra partenopea in una prima parte di stagione praticamente perfetta, in Italia e in Europa, culminata con la qualificazione agli ottavi di Champions League e il primo posto in campionato.

De Zerbi incensa Spalletti: parole al miele per il tecnico del Napoli!

Ricordando il periodo in cui il tecnico toscano, all’epoca senza squadra, andava ad osservare le squadre da lui allenate, De Zerbi lo ha definito il ct italiano più bravo in circolazione, esprimendo anche la sua personale soddisfazione nell’essere preso ad esempio da altri colleghi:

“È l’allenatore italiano più bravo, riesce a restare nella sua idea cambiando squadre e cambiando modo di fare calcio. Ma tutti vanno a trovare altri allenatori e a me ha fatto piacere”

