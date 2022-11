Sei qui: Home » News » Demolizione San Siro, duro attacco di Sgarbi: “Sono come dei vandali!”

Intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.it, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi è tornato a parlare delle demolizione di San Siro.

Da sempre schierato contro l’abbattimento dell’impianto, Sgarbi ha attaccato il sindaco Giuseppe Sala e i proprietari di Inter e Milan.

Di seguito le sue dichiarazioni:

San Siro

“Lo fanno solo per interesse!”, Sgarbi non ci sta: avete sentito?

“I proprietari vanno contro la volontà dei cittadini. Li chiamo vandali non per offenderli, ma perché il patrimonio storico che il Meazza rappresenta è un dato che non riguarda loro.

Il sindaco ha fatto una scelta totalmente sbagliata, ispirata da due proprietari di calcio. Sono un Sottosegretario che ha una posizione politica e la esprimo liberamente: i due presidenti che lo vogliono buttare giù lo vogliono fare per interesse. Siccome nessuno può escludere che un proprietario coltivi i propri interessi, si facciano un altro stadio. Abbattere questo costerebbe 50 milioni, porterebbe poi inquinamento, diffusione di materiale pericoloso: è sconsigliato anche sotto questi punti di vista”.