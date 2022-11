Milan-Emirates, ricco rinnovo in arrivo: la data del possibile annuncio

Il club rossonero ha già definito da tempo l’accordo con Emirates per il proseguimento del loro rapporto, ma ancora manca l’ufficialità.

Nulla di cui preoccuparsi visto che, come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, le due parti starebbero semplicemente attendendo l’arrivo del Milan a Dubai per la tournée prevista dall’11 al 20 dicembre, in occasione della sosta della Serie A per i Mondiali in Qatar.

Milan Emirates Rinnovo

Milan-Emirates, rinnovo in arrivo

Dunque, la società coglierà l’occasione, oltre che per preparare al meglio la rosa del mister Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato, anche per annunciare il rinnovo fino al 2027 direttamente dalla città degli Emirati Arabi Uniti. Una scelta non affatto casuale poiché proprio a Dubai si trova la sede ufficiale della nota compagnia aerea.

Un affare importante per la crescita finanziaria del Milan visto che il nuovo accordo porterà annualmente circa 30 milioni di euro netti nelle casse del club. Emirates rimarrà così Principal Partner e Official Airline Partner, oltre che principale sponsor di maglia, dei rossoneri per altre cinque stagioni.

Ruggero Gambino