Fiorentina, Saponara sfida il Milan: “Possiamo riuscirci a San Siro”

Intervenuto sul canale ufficiale TikTok della Fiorentina, Riccardo Saponara ha parlato del momento della Viola e del prossimo match a San Siro contro il Milan. Queste le dichiarazioni del trequartista italiano:

Sulle difficoltà di inizio stagione:

“In questa stagione abbiamo dovuto affrontare anche una nuova competizione, che ci ha creato qualche difficoltà anche a causa di alcuni infortuni. Abbiamo vissuto un mese molto intenso che ci ha mandati in confusione. Nonostante le difficoltà, però, credo che si intravedessero già alcuni segnali di ripresa, mancava solo un po’ di consapevolezza in più”.

Sul presente della squadra:

“Il calcio è fatto di alti e bassi. Quando segni, poi, è incredibile. La vivo come una liberazione, come quella che ho percepito mercoledì. Il tifo? Sicuramente è un fattore che riesce a fare la differenza, poi quando fai bene, è facile portare il pubblico dalla tua parte. Uscire tra i fischi, lo scorso mese, è stato un colpo al cuore. Il mister ha fissato l’obiettivo di riportare i tifosi dalla nostra parte”.

Le parole di Saponara su Milan-Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina, che in passato ha vestito anche la maglia del Milan ha parlato anche della sfida ai rossoneri che andrà in scena domenica alle ore 18:00 a San Siro. Queste le sue parole:

“San Siro è uno stadio speciale, per tutti. Per il momento che stiamo vivendo abbiamo tutte le carte in regola per mettere i rossoneri in difficoltà e per rosicchiare qualche punto“.