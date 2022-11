Florenzi cuore d’oro, maglia all’asta per aiutare la piccola Camilla

Una bella iniziativa quella dell’agenzia di calciatori World Soccer Agency per dare un aiuto alla famiglia di Camilla, una bambina afetta da una rara patologia neurologica chiamata sindrome di Rett, che la costringe a stare sempre su una carrozzina e comunicare solo attraverso il proprio volto.

“Camilla sta diventando grande e la sua carrozzina non entra più in auto. Abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto per disabili. Ma non possiamo permettercelo“, ha dichiarato la mamma Simona Spinzi. Per questo motivo, l’agenzia internazione ha deciso di mettere all’asta le maglie di alcuni dei propri assisti: Leonardo Bonucci, Dejan Kulusevski e Alessandro Florenzi.

Florenzi

L’iniziativa, portata avanti da Stefano Frangipane con Live Onlus, è stata ben vista dall’agenzia del noto procuratore Alessandro Lucci. L’asta finirà alle 17:15 di venerdì 25 novembre e il ricavato sarà interamente donato alla famiglia di Camilla per permettergli di comprare una nuova carrozzina. Ciò a dimostrare che il calcio non è solo un gioco, come detto da tanti.