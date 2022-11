Sei qui: Home » News » Galliani cuore rossonero, scudetto e non solo: da brividi quello che ha detto sul Milan

La vittoria in extremis sulla Fiorentina ha fatto guadagnare 3 punti fondamentali al Milan prima della sosta.

I rossoneri, dopo l’ultimo turno di campionato, sono infatti secondi in classifica a quota 33 punti, dietro all’invincibile Napoli di Luciano Spalletti al comando con 41 punti.

Adesso, con l’inizio del Mondiale, la squadra di Pioli può godere di alcuni giorni di recupero fino al prossimo 2 dicembre, giorno in cui la squadra partirà per il ritiro a Dubai.

Milan Fiorentina Serie A

Galliani sul Milan: “Il mio cuore è rimasto rossonero”

Premiato ai Globe Soccer Awards di Dubai per la sua carriera da dirigente, l’ex Milan Adriano Galliani ha speso parole al miele per il club rossonero, ricordando i successi raggiunti con il Diavolo.

Al termine della cerimonia, ai microfoni di Sky Sport l’attuale vicepresidente del Monza ha detto: “È stata una soddisfazione enorme perché si tratta della squadra della città in cui sono nato. Devo ringraziare Silvio Berlusconi, che ha messo a disposizione tutte le sue risorse per portarlo in A“.

“Poi siccome il mio cuore è rimasto milanista – ha aggiunto – e il Milan ha vinto lo scudetto è stato un bel 2022. L’ha vinto anche l’Armani che è l’altra mia grande passione, e oggi è stata una serata meravigliosa con il premio anche ad Ancelotti, che resta sempre uno di noi“