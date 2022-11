Il Milan pensa già all’erede di Ibra: messo nel mirino il talento del Benfica!

Lontano dal campo da tantissimo tempo a causa dell’infortunio che lo costringe a restare ai box, Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere finalmente vicino al rientro.

La Serie A è adesso in pausa per far spazio al Mondiale, cominciato una settimana fa, ma a gennaio sarà nuovamente tempo di campionato, e si spera che, già dalle prime partite alla ripresa, l’attaccante possa essere a disposizione di mister Pioli e della squadra.

Semedo Milan Calciomercato

Calciomercato Milan, si pensa al post Ibra: l’obiettivo

Intanto, nonostante manchi ancora un po’ all’avvio del calciomercato invernale, sono tanti i nomi che orbitano attorno ai club.

Come riportato dalla redazione di calciomercato.it, Maldini e Massara avrebbero puntato gli occhi proprio sul papabile erede di Ibra.

Si tratta di Luis Semedo, attaccante classe 2003 del Benfica, che in Youth League si è distinto per la doppietta messa a segno contro la Juventus.

In scadenza di contratto a fine stagione, sul giocatore pare ci sia anche l’interesse della Roma, che potrebbe dare il via ad una corsa a due insieme ai rossoneri.

Gabriella Ricci