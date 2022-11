Infortunio Kjaer, il ct della Danimarca è preoccupato: le condizioni

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, è rimasto novanta minuti in panchina nel corso del match tra Francia e Danimarca. Gara vinta per 2-1 dalla nazionale di Theo Hernandez e Olivier Giroud.

Il danese è rimasto ai box a causa di un problema fisico, a svelarlo è stato Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca. Il giocatore di proprietà del Milan sembrerebbe in dubbio anche per la sfida in programma mercoledì 30 novembre, quando la sua nazionale affronterà l’Australia in una gara da dentro e fuori, in cui gli europei sono obbligati a vincere.

Simon Kjaer Danimarca

Le condizioni di Kjaer: parla il c.t.

Queste le parole del commissario tecnico danese sulle condizioni di Kjaer:

“Sapevamo che non poteva giocare oggi e ancora non sappiamo se potrà giocare mercoledì. Avvertiva ancora fastidio, ne abbiamo avuto conferme durante l’ultimo allenamento effettuato ieri”.

Una brutta tegola per la Danimarca, per ora il Milan potrebbe invece dormire sonni tranquilli, il problema sembrerebbe infatti piuttosto lieve. Stefano Pioli lo ha già perso per diversi mesi lo scorso anno.