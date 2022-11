Infortuni Milan, nuovo stop per un difensore: le sue condizioni

“Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia, sente ancora un fastidio“.

Così il commissario tecnico danese – Kasper Hjulmand – ha parlato nel post partita di Francia-Danimarca, rivelando quali fossero le reali condizioni di Simon Kjaer in seguito all’infortunio rimediato nei giorni precedenti.

Il difensore rossonero non è potuto scendere in campo per contribuire alla causa e, con ogni probabilità, non riuscirà a scendere in campo neanche in occasione dell’ultima gara del girone contro l’Australia, ma potrebbe non essere questa la vera brutta notizia.

Kjaer Milan Infortunio

Infortunio Kjaer, Milan in ansia: le condizioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la paura è che si possa trattare di una nuova ricaduta del problema muscolare accusato già ad inizio stagione con il Milan, e che lo ha fermato già una seconda volta con la maglia rossonera.

I flessori della gamba destra del giocatore sono sotto osservazione continua dello staff medico danese, ma dalle parti di Milanello non si respira un’aria tranquilla.