Inizio sottotono per De Ketelaere, il giornalista avverte: "Dovrà dimostrarlo in Qatar!"

Tutti probabilmente si sarebbero aspettati da Charles De Ketelaere un impatto diverso nella nostra Serie A. Il talento belga prossimamente sarà protagonista con la sua Nazionale in Qatar, evento in cui avrà la possibilità di mostrare nuovamente a tutti il suo talento.

Anche con il Milan avrà certamente chance per farlo, ma servirà un atteggiamento diverso. Fino ad ora non sono mancate solo le sue prestazioni, ma anche quella grinta e convinzione necessarie per imporsi sugli avversari anche a partita in corso.

Negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha fatto il punto sulle Nazionali protagoniste in Qatar. Quando è toccato al Belgio, il giornalista ha voluto approfondire proprio il suo caso.

Di seguito le sue dichiarazioni:

De Grandis avvisa De Ketelaere: “Deve dimostrare di essere superiore”

“De Ketelaere deve riprendersi con il Belgio. Charles deve dimostrare di poter essere superiore a quello fatto fino ad oggi con il Milan. In patria con il Brugge ha fatto sempre bene“.

Fino ad ora Maldini ha sempre preso le sue difese. È vero, arriva da un campionato molto lontano dal nostro e necessita tempo per ambientarsi, ma da gennaio dovrà dimostrare un piglio diverso.