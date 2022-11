Sei qui: Home » Copertina » Portogallo-Uruguay, Leao scalpita per una maglia da titolare: le probabili formazioni

A partire dalle ore 20:00 italiane di questa sera andrà in scena Portogallo-Uruguay, una delle partite più spettacolari presenti nella fase a girone del Mondiale Qatar 2022.

Tante saranno le stelle che scenderanno al Luisal Stadium, una di queste potrebbe essere quella di Rafael Leao, in gol da subentrato nella vittoria della sua nazionale al primo pallone toccato.

Leao titolare?

Leao dal 1′? Le probabili formazioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport la stella del Milan dovrebbe nuovamente partire dalla panchina nel big match di questa sera. Fernando Santos sembra intenzionato a schierare Bruno Fernandes, Joao Felix e Bernardo Silva alle spalle di Cristiano Ronaldo.

In un incontro che si preannuncia molto rognoso per la nazionale portoghese, l’estro e la capacità di saltare l’uomo di Leao a partita in corso contro una difesa stanca potrebbe fare la differenza. Di seguito le probabili formazioni.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All. F. Santos.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nuñez. Ct. Diego Alonso.