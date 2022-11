Leao davanti a Cristiano Ronaldo: tre giocatori del Milan nella Top 100 al mondo

La nota rivista inglese Four Four Two ha stilato la classifica dei 100 giocatori più incisivi nel 2022. Seppur in minoranza rispetto agli altri campionati europei, della Serie A ritroviamo otto giocatori.

Miglior giocatore in Serie A: premiato Rafa Leao!

Il migliore è Rafael Leao, alla posizione numero 19 della classifica. Oltre a lui troviamo anche altri due rossoneri: Tomori occupa la posizione numero 74, mentre più indietro troviamo Theo Hernandez, alla numero 91.

Il Milan è il club italiano con più nomination: seguono poi Juventus, Inter e Napoli, tutte con due giocatori.

Leao Milan

I top della Serie A: la classifica

Gli altri giocatori della Seria A presenti sono, in ordine decrescente: Paul Pogba (89), Milan Skriniar (79), Sergej Milinkovic-Savic (73), Dusan Vlahovic (62), Victor Osimhen (60), Khvicha Kvaratskhelia (39).

Di seguito la top ten: Vinicius Junior (10), Harry Kane (9), Mohamed Salah (8), Neymar (7), Robert Lewandowski (6), Lionel Messi (5), Kylian Mbappe (4), Kevin De Bruyne (3), Karim Benzema (2), Erling Haaland (1).

Molto lontano invece Cristiano Ronaldo, grande escluso da questa top 10: lo troviamo solo in posizione 44.