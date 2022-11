Sei qui: Home » News » Si continua a lavorare per il rinnovo di Leao: c’è un ostacolo da superare

Prosegue la “telenovela” riguardante il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un nuovo ostacolo da superare per il club rossonero.

Nell’edizione odierna Il Corriere Dello Sport ha fatto un quadro generale della situazione spiegando a che punto sono arrivate le parti ad oggi.

Leao Milan Rinnovo

Ostacolo da superare per i rossoneri!

Stando alle ultime notizie sarà difficile che il Milan e Leao possano riuscire a mettere nero su bianco prima dell’inizio del Mondiale. La pausa per le nazionali comincerà tra meno di due settimane e non ci sono le tempistiche per riuscire a mettere tutti i pezzi del puzzle insieme.

Pertanto se ne riparlerà verso gennaio, quando il Mondiale sarà finito e Leao tornerà in Italia per preparare al meglio la seconda parte della stagione.

Tuttavia, però, c’è da considerare il risarcimento che Leao deve pagare allo Sporting Lisbona e, per una serie di motivi, questo ad oggi è l’unico ostacolo che il Milan si trova davanti nella trattativa. Ciò nonostante, Maldini e Massara rimangono comunque fiduciosi.

Nicola Morisco