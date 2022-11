L’ex Juve su Leao: “Succede quando si diverte in campo! Mondiale da protagonista”

In un’intervista rilasciata a Sportweek, David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha espresso la sua opinione in merito a una delle possibili soprese del Mondiale in Qatar che comincerà tra pochi giorni, riferendosi a Rafael Leao, giocatore del Milan:

“Leao può essere uno dei protagonisti del Mondiale. È un giocatore diverso. È vero per ora è determinante in campionato e meno in Champions, ma è in piena crescita. Mi pare che lui faccia bene se si diverte. E se si diverte, è fantastico da vedere, perché in campo non fa fatica, non suda neanche”.

Una nota di merito dunque per il portoghese, eletto il più forte della Serie A nell’anno dello scudetto con il suo Milan e che adesso vuole rendersi protagonista anche al Mondiale. Il Milan ci spera, anche per non far abbassare di molto il costo del cartellino dato che la scadenza del suo contratto si avvicina sempre di più. L’accordo per il prolungamento non è ancora stato trovato nonostante la volontà di chiudere prima della partenza in Qatar, come dichiarato dallo stesso Maldini. I discorsi sono rinviati al suo ritorno.

Trezeguet

Nel frattempo Trezeguet ha pronosticato le Nazionali favorite alla vittoria finale: “La Francia è la squadra con più alternative in attacco. Resta una delle favorite, poi c’è anche Mbappe. Lui può crescere ancora. Adesso è più “cattivo”, si vede che vuole vincere. Germania e Spagna vanno messe alla prova, occhio al Portogallo. Messi meriterebbe di chiudere con una Coppa del Mondo, servirebbe a tutto il paese”.