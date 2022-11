Mercato Milan, trequartista nel mirino: può arrivare dalla Bundesliga!

Il Milan ha messo nel mirino il giapponese dell’Eintracht Francoforte: si tratta di Daichi Kamada, trequartista della squadra tedesca che si sta facendo notare molto questa stagione in Bundesliga e non solo.

Il suo score attuale è di 7 gol e 4 assist in 13 partite di campionato e 3 gol in 6 gare di Champions League. Grazie a questi dati diverse squadre estere, come il Borussia Dortmund ma soprattutto squadre inglesi, hanno messo gli occhi su di lui, ma in Italia lo seguono anche Maldini e Massara. Il classe 1996 è considerato molto duttile, utilizzabile in molte zone del campo, come piace anche a Stefano Pioli.

Kamada

Non solo il presente dunque, il Diavolo programma già quello che sarà il futuro del club, in attesa di risolvere anche le questioni interne come i rinnovi di Bennacer e Leao. Se per il primo sembra che tutto si risolverà presto, bisognerà aspettare ancora l’attaccante portoghese ex Lille. La volontà, come dichiarato da Maldini, era quella di trovare un accordo prima del Mondiale, ma il tutto invece è stato posticpato.