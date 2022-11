Milan, c’è la conferma dell’agente di Alcaraz: che sgarbo all’Inter!

Da tempo, come ben sappiamo, sia l’Inter che il Milan sono sulle tracce del centrocampista argentino del Racing, classe 2002, Carlos Alcaraz.

Nelle ultime ore al riguardo è intervenuto proprio l’agente del calciatore, Sebastian Lopez, che a TuttoSport ha parlato degli interessamenti da parte dei rossoneri e dei nerazzurri, ma non solo.

Alcaraz Inter Milan

Le parole dell’agente di Alcaraz

“Qualche novità degli ultimi giorni? Nessuna, almeno dall’Italia. Abbiamo un’opzione dall’Inghilterra e un’altra dal Portogallo però ne i dirigenti dell’Inter, ne quelli del Milan mi hanno contattato in queste ore“.

“Alcaraz potrebbe eventualmente preferire Milano rispetto alle altre possibili destinazioni? Noi stiamo aspettando. I club con cui abbiamo parlato sono molto importanti.Chiaramente Inter e Milan sono molto, molto importanti. E ovviamente entrambe le opzioni sono più che gradite“.

“Quanto costa il cartellino del calciatore? Sui 15 milioni di euro. Anche se la cifra potrebbe abbassarsi inserendo con una clausola che permetta di lasciare al Racing una percentuale sulla futura rivendita”.

“Cosa le ha detto Carlos dopo aver scoperto di piacere a club così rinomati? Per lui è stato un qualcosa di forte. Adesso è in vacanza, si sta riposando dopo un anno intenso. L’Inter e il Milan sono due club top. I nerazzurri, forse anche per quel che è stato Diego Milito e per quel che è ora Lautaro, sono particolarmente interessati a Carlos. Nessuno poi discute l’importanza del Milan“.

Nicola Morisco