Futuro Brahim Diaz, la strategia di Maldini e il piano del Real Madrid

Il Milan inizia a calibrare quelle che sono le idee del futuro, anche vista delle scelte bisognerà prendere definitivamente durante la prossima estate. Una tra queste riguarda il possibile riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid: il trequartista spagnolo ha fin qui condotto i rossonero tre stagioni con alti, ma molti bassi. Durante questa stagione però, Brahim si è più volte messo in mostra, andando in gol ben quattro volte (tra cui una doppietta contro il Monza, ndr).

Un rendimento che naturalmente la dirigenza rossonera composta da Maldini e Massara osserverà fino a fine stagione, ma l’opzione riscatto non è da escludere. La cifra pattuita è di 22 milioni di euro, con il Real Madrid però che, come riferito dal portale spagnolo Fichajes.com, potrebbe considerare di esercitare il controriscatto presente nell’accordo di 27 milioni di euro.

Brahim Diaz

Il Diavolo dovrà fare un ragionamento anche basato sulla presenza di Charles De Ketelaere che Pioli vorrebbe impiegare nel ruolo di trequartista. Forse sarebbe più opportuno che la cifra che il Milan potrebbe spendere per lo spagnolo, venga impiegata in ruoli di cui si necessita di più, come l’esterno destro che manca ormai da troppo.