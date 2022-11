Milan che frenata con la Cremonese: il turnover non paga!

Un pareggio che non ti aspetti. Si apre con una frenata a sorpresa la quattordicesima giornata, ed è proprio quella del Milan. Uno 0-0 scialbo con la Cremonese, decisa dalle parate di Carnesecchi, oggetto del mercato dell’estate che ha deciso di tornare in prestito a Cremona per la prima stagione in A in carriera.

Milan Cremonese frenata

La gara

“Il Milan offre una certa supponenza mista a leggerezza, come se fosse scontato che alla fine sarebbe arrivato il solito colpo risolutore. Pioli fa alcuni cambi obbligati, altri voluti: il turnover non ha pagato, anzi. La difesa a tre funziona, ma davanti manca il colpo vincente. Il Milan pareggia e finisce a -8 dal Napoli, punti che iniziano a diventare tanti e pesanti. I rossoneri giocano a basso ritmo, senza fantasia e soprattutto senza precisione sotto porta”. Scrive il Corriere della Sera.

E così viene premiata l’ordinata difesa della Cremonese in generale e l’ottima prestazione del portiere Carnesecchi in particolare, ma a pagare è anche il secondo tempo confuso e nervoso di Bennacer e compagni, come dimostrano le ammonizioni di Leao e persino De Ketelaere, sempre più simbolo della campagna acquisti sbagliata di Maldini e Massara, che magari in futuro pagherà, ma al momento sembra esser tutto fuorchè un giocatore pronto e utile alla causa.