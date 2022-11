Costacurta: “Per De Ketelaere è normale avere qualche difficoltà”, poi il paragone con Kaka

Charles De Ketelaere. Sì, è lui il nome che sta facendo più scalpore negli ultimi giorni in casa Milan. Le recenti prestazioni di CDK non hanno convinto i tifosi rossoneri che, adesso, si cominciano a fare qualche domanda in merito all’acquisto più oneroso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Nelle ultime ore, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a parlare ancora di De Ketelaere ci ha pensato Billy Costacurta che ha voluto commentare così il momento che sta vivendo il belga e sopratutto ha parlato delle difficoltà che ci sono nel giocare all’interno di San Siro.

Costacurta De Ketelaere

Le parole di Costacurta

“Non ho giocato nel Bruges, però ho giocato a San Siro da giovane. Ci sono tanti esempi di ragazzi che sono arrivati e hanno avuto delle difficoltà. È uno stadio che mette un pochino di pressione, non è così semplice. Mi ricordo lo stesso Kaka, lui cominciò a giocare bene in trasferta. San Siro è dura eh. È normale che un giovane che arriva possa avere qualche difficoltà. Non succede soltanto al Milan“.

Nicola Morisco