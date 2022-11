Milan-Salisburgo, le ultime da Milanello: un rossonero ha saltato la rifinitura

Sale l’attesa in casa Milan per la partita, decisiva, di domani sera contro il Salisburgo.

Stefano Pioli sta preparando l’undici migliore da mandare in campo per cercare di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

Dopo la vittoria dello scudetto lo scorso anno, riuscire ad entrare tra le migliori sedici d’Europa sarebbe un altro importante step che certificherebbe la crescita dei rossoneri.

Dopo la sconfitta di domenica sera contro il Torino, in campionato, c’è bisogno di una scossa e quale momento migliore se non una sfida di Champions con una posta in palio piuttosto alta?

Come nelle ultime uscite, però, Pioli dovrà fare a meno di alcuni uomini.

Assente Dest nella rifinitura pre Salisburgo

Rifinitura Milan Salisburgo

Stando a quanto appreso dal nostro inviato a Milanello stamattina, durante l’allenamento, oltre ai lungodegenti Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibrahimovic, era assente anche Sergino Dest.

Molto probabilmente, però, lo statunitense potrebbe recuperare per domani sera. Pioli lo spera, considerando le assenze dei due terzini di destra Calabria e Florenzi.