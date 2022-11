Il Milan cerca un vice Maignan: spunta un’idea, dalla Serie A!

Si è ormai conclusa la prima parte di stagione del Milan e per i rossoneri adesso è giunto il momento di tirare le somme e fare delle valutazioni in vista della ripresa.

A gennaio il Milan è pronto ad intervenire sul mercato e uno dei reparti su cui Maldini e Massara potrebbero apportare delle modifiche sarà quello della porta.

Caccia al vice Maignan

Dopo aver iniziato la stagione, come ben sappiamo, Mike Maignan si è infortunato e ha dovuto lasciare il suo posto tra i pali a Tatarusanu. Il contratto di quest’ultimo, però, è in scadenza e il Milan non avrebbe alcun intenzione di rinnovarglielo.

Proprio per questo motivo, la società si sta mettendo al lavoro per cercare un nuovo vice Maignan: secondo quanto riportato da TuttoSport, l’ultima idea sarebbe quella di Marco Sportiello dell’Atalanta.

Al momento non è ancora cominciata una trattativa, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci dei primi contatti con l’agente del calciatore, Alessandro Lucci. Anche perché, ricordiamo, anche Sportiello ha il contratto in scadenza con l’Atalanta.

