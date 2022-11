Rangnick torna a parlare del Milan: l’ha detto sullo Scudetto!

Il CT dell’Austria, Ralf Rangnick, ha parlato anche del Milan, durante la conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Italia:

“Che giudizio dà su questa Serie A e sul Milan di Pioli? Anche noi nella nostra rosa abbiamo chi gioca in Serie A, come Posch e Arnautovic. Le guardiamo le partite della Serie A ed è un campionato molto importante. Il Napoli fin qui ha avuto una stagione spettacolare, è praticamente imbattuto. Il Milan ha vinto lo Scudetto, è andato avanti in Champions League e negli ultimi 2-3 anni ha lavorato veramente bene“.

Ralf Rangnick Scudetto Milan

Poi una breve risposta a Cristiano Ronaldo, dopo l’attacco del portoghese lanciato nella sua intervista a Talk TV:

“Ho già risposto, non è compito mio rispondere a Cristiano Ronaldo, è compito del Manchester United“.

Infine un commento sulla sfida di domani contro l’Italia di Mancini:

“Ci sono stati alcuni cambiamenti, la squadra che ha vinto l’Europeo aveva più esperienza mentre domani giocheranno molti più giovani. È stato così anche contro l’Albania, stanno aprendo la pista per le nuove generazioni. Sarà un’Italia molto disciplinata tatticamente, l’Italia è una squadra forte e noi vogliamo sfidare questi avversari forti“.