Milan-Salisburgo, Capello sicuro: “San Siro un fattore. Servirà farlo domani!”

Intervistato ai canali ufficiali del club rossonero, Fabio Capello ha parlato alla vigilia della delicatissima sfida contro il Salisburgo, valida per il girone E di Champions League.

Oltre all’analisi sul match, l’ex allenatore si è soffermato anche sul ‘plus’ San Siro e su Stefano Pioli, fresco di rinnovo.

Queste le sue dichiarazioni:

Capello avvisa: “Contro il Salisburgo non sarà facile”

“Sarà una sfida non semplice perché il Salisburgo ha giocatori di qualità, giovani che vogliono mettersi in mostra. Il Milan dovrà stare molto attento. Servirà grande attenzione e voglia di giocarsela come sempre, con personalità e velocità. Il Salisburgo ha giocatori di qualità. Credo che tutte le partite vadano prese in giusta considerazione per poter ottenere un risultato positivo”.

Capello Milan Salisburgo

“San Siro ormai è qualcosa di più. Il pubblico ti aiuta, ti spinge. Il sold out è una cosa molto importante per le società, per i giocatori e per il calcio italiano in generale. Ritengo che il pubblico sia diventato ormai non la cornice ma qualcosa che partecipa alla vittoria”.

Che elogio a Pioli: avete sentito?

“Bisogna essere bravi a trovare potenziali fenomeni quando son giovani, per poi farli maturare e farli diventare dei campioni. Devo dire che Pioli è stato bravissimo a fare queste cose e vedo in lui una cosa importante: ha capito che allena il Milan. Quando vai in una squadra, cerchi di dare sempre quel qualcosa in più. Il Milan ha una storia da portare avanti e lui lo sta facendo bene. Sono contento del prolungamento del contratto”.