Ultim'ora Spezia, out tre titolari contro il Milan

Dopo aver conquistato gli ottavi di finale di Champions League dopo la netta vittoria di mercoledì contro il Salisburgo, adesso il Milan vuole recuperare terreno in campionato.

I rossoneri, scivolati a -6 dal Napoli capolista dopo la sconfitta a sorpresa contro il Torino, scenderanno di nuovo in campo domani sera a San Siro contro lo Spezia.

Ultim’ora Spezia, out tre titolari

La squadra ligure, reduce da due sconfitte consecutive, tornerà a San Siro dopo la storica, controversa vittoria dello scorso gennaio, nella partita del famoso gol fantasma di Messias.

Gyasi Milan Spezia

A decidere quella gara era stato Gyasi al 96 minuto. Stavolta, però, Gotti non potrà contare su di lui. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’attaccante ghanese non ci sarà domani contro il Milan a causa di un problema fisico.

Oltre a Gyasi, Gotti dovrà rinunciare anche ad altri due titolari: Nikolau (out per squalifica) e Bastoni, ancora fuori per infortunio.

Milan-Spezia: la probabile formazione dei liguri

Di seguito la lista dei convocati e la probabile formazione dello Spezia:

PORTIERI: Zoet, Zovko, Dragowski.

DIFENSORI: Holm, Ampadu, Reca, Kiwior, Hristov, Beck, Ferrer, Amian, Caldara.

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Sala, Ekdal, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba.

ATTACCANTI: Verde, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.

SPEZIA (4-2-3-1): Drągowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Reca; Ekdal, Bourabia, Strelec, Verde, Agudelo; Nzola. All. Gotti