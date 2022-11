Tatarusanu o Sportiello, il Milan ha deciso: il piano per il vice Maignan

In Casa Milan è già tempo di riflessioni in vista della prossima stagione.

I rossoneri hanno dovuto affrontare gran parte delle partite del primo spezzone di stagione senza Maignan, il portiere titolare indiscusso della squadra. Un’emergenza che si è presentata anche lo scorso anno con il portiere francese che si fece male più o meno nello stesso periodo.

Stefano Pioli ha dovuto affidare le chiavi della porta a Tatarusanu, portiere di affidamento che non ha però convinto fino in fondo.

Milan, alla ricerca del sostituto di Maignan per la prossima stagione

I dirigenti rossoneri hanno iniziato a guardarsi intorno in vista della prossima stagione per il ruolo di sostituto di Maignan. Secondo quando riportato dal Corriere dello Sport il Milan starebbe monitorando con attenzione la situazione contrattuale di Sportiello, portiere in forza all’Atalanta in scadenza nel 2023. Il giocatore della squadra bergamasca ha superato da poco i trent’anni e gode anche di esperienza europea avendo giocato da titolare i quarti di finale di Champions League dell’edizione 2019/2020.