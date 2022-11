L’ex rossonero sicuro: “Il Milan può giocarsela col Tottenham”, poi il paragone tra Conte e Pioli⁩

Oggi a Nyon è andato in scena il sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2022-23. Il Milan, che partiva dalla seconda fascia, ha trovato il Tottenham di Conte.

L’ex rossonero Billy Costacurta, intervenuto stasera a margine della premiazione del Golden Boy 2022, ha commentato la doppia sfida europea che attende i rossoneri.

Costacurta: “Il Milan può giocarsela contro il Tottenham”

Queste le parole di Costacurta ai microfoni di TMW:

“Le italiane sono. state fortunate nel sorteggio dei gironi, in questo caso sia in Champions che in Europa League si può parlare di fortuna. È chiaro che nel Tottenham c’è uno dei migliori allenatori al mondo ma in campo per fortuna scendono i giocatori. Sono fortissimi anche quelli degli Spurs ma li preferisco a quelli di Manchester City e Bayern Monaco, ad esempio”

Pioli Milan

“Pioli o Conte? Dipende dalla filosofia della società. Credo che Conte ha dimostrato di essere il più vincente, soprattutto per la Serie A, anche se ha vinto anche in Premier. Finora ha dimostrato di più, ma Pioli è in ascesa”

“La difesa del Milan? Sta andando peggio dello scorso anno. Anche da calciatore davo sempre la colpa a centrocampisti e attaccanti, diciamo che anche in questo caso la colpa è di chi sta davanti. In realtà, siccome soprattutto Tomori e Kalulu sono molto giovani, giocare uomo contro uomo è più difficile. Devono abituarsi perché sono miglioramenti che gli consentiranno di diventare straordinari”

“Il percorso in Champions del Milan? Per andare avanti bisogna avere ambizione. In realtà quando incontri una squadra che sulla carta è di poco superiore, hai più ambizione. Avessi incontrato Manchester City o Bayern avrebbe avuto qualche tensione in più. Così invece ce la può fare”.